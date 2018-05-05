بالفيديو.. المطلق يجيز عقد النكاح عبر الجوال وأجهزة الاتصال المرئية بشروط

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ أنه يجوز عقد النكاح على امرأة من خارج المملكة من خلال الجوال وأجهزة الاتصال المرئية.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، أن ذلك بشرط عدم مخالفة الضوابط والأنظمة وتعليمات الزواج من الأجانب؛ حيث جاء ذلك ردًا على سؤال مدى إمكانية عقد النكاح على امرأة خارج المملكة عن طريق الجوال بحضور والدها وإخوانها.

وقال ” المطلق ” إذا توافرت أركان النكاح بمعنى أن المرأة تعرف هذا الأمر ووالدها والزوج وتم العقد، فيجوز.. لكن عندنا قضية النظام الذي وُضع للمصلحة وأمر به ولي الأمر، لا يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر، وهؤلاء الذين يذهبون الآن ويخالفون ويعملون بعض الأعمال عندما يتورّطون يعلمون قيمة منع ولي الأمر مثل هذه الأمور ” .

وأضاف ” المطلق ” : ” المفروض أن الإنسان ما يتزوج إلا وقد اكتملت إجراءاته النظامية، وإذا اكتملت إجراءاته النظامية مثلًا، ويريد الزواج من امرأة بالخارج، فيمكن للأطراف أن يَتَرَاءوْا؛ عندنا الآن أجهزة اتصال كأنهم في غرفة واحدة، كل منهم يرى الآخر، فهذا من حيث الجواز يجوز ” ، مؤكدًا أنه لا يجوز للناس أن يخالفوا الأوامر التي وضعها أولو الأمر.