شركات التأمين تطالب عملائها بسداد ضريبة ” القيمة المضافة ” لوثائق 2017

حمود العنزي(صدى):

طالبت شركات التأمين عملائها، بسداد ضريبة القيمة المضافة عن الوثائق التي قد تم دفع قيمتها خلال العام الماضي 2017 ، وذلك عن الفترة التي بدأت في 1 يناير الماضي حتى تاريخ انتهاء الوثيقة، حيث يمتد سريانها حتى العام الجاري.

وفي هذا السياق، كشفت إحدى شركات التأمين، عن أسباب فرض الضريبة للفترة الواقعة في عام 2018، حيث لفتت إلى أن شركات التأمين، ستلزم بدفع ضريبة القيمة المضافة للخدمات التي ستقدم خلال العام الحالي، سواء لمراكز الخدمات الصحية، أو للطرف الثالث.

فيما أشارت الشركة، إلى أن قطاع التأمين، يعتبر هو القطاع الوحيد الذي له الأحقية في مطالبة المؤمن عليهم بدفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك للفترات الممتدة داخل عام 2018، والتي تم سداد مقابلها المالي في 2017.