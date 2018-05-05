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بالصور.. غوريلا صغيرة تخطف الأنظار ببرائتها

بالصور.. غوريلا صغيرة تخطف الأنظار ببرائتها
كانبرا(صدى):

رصدت مصورة تٌدعى ” دوسيكا باريبوفيك ” ، لقطات طريفة لصغير الغوريلا داخل حديقة حيوان إسبانية.

حيث شاهدت المصورة صغير الغوريلا يتثاءب متكئا على جانب الحائط وظهر بشكل لطيف جذب انتباهها.

ويعيش الصغير مع والدته التي قدمت للحديقة منذ 2007، وأكدت ” دوسيكا ” أنها تخطط للسفر إلى الفلبين وآيسلندا وجنوب أفريقيا والجابون سعيا وراء حبها للطبيعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3230 ] نشر منذ 1 ساعة

جميلة اللقطة

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 16 دقيقة

اي تخطف الانظار ؟ ! ! ! والله انها تخطف القلوب

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