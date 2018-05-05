” ساديو ماني ” : سنلعب أمام الريال دون خوف وسنفوز بالأبطال

نواف السالم(صدى):

أكد المحترف السنغالي ” ساديو ماني ” ، في صفوف نادي ” ليفربول ” الإنجليزي، أن فريقه سيلعب بثقة كبيرة دون خوف في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد فريق ريال مدريد، الحاصل على 12 لقبًا.

وأضاف ” ماني ” ، في تصريحات إعلامية، أنه على الرغم من سعي ” الريال ” للفوز باللقب الثالث على التوالي، لكن ” ليفربول ” ، الذي أحرز 40 هدفًا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة أن ” فريقه ” يستطيع الأن هزيمة أي فريق في العالم، قبل المباراة النهائية التي ستقام في كييف عاصمة أوكرانيا يوم 26 مايو الجاري.

وأكد لاعب ” ليفربول ” على ثقته في إمكانيات فريقه لهزيمة الريال، قائلًا: ” نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه، أستطيع قول ذلك الآن، نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا ليفربول، ونحن أقوياء، ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم ” .

ولفت سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي، سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي، نملك مجموعة قوية، يمكننا تسجيل الأهداف، أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه ” .