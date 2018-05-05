” رئاسة الحرمين ” عن فيديو الوضوء بـ ” الهواء ” : سلوك خاطيء

علي القحطاني (صدى):

علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر خلاله قيام معتمرين بالوضوء بـ” الهواء ” داخل المسجد الحرام.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الهيئة أحمد المنصوري، أن هذا السلوك خاطيء، مشدده على المعتمرين وزوار المسجد الحرام بالالتزام بتعاليم الدين والوضوء الصحيح.

وأوضح ” المنصوري ” إن إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام دشنت حملة ” الوضوء شطر الإيمان ” في معرض صفة العمرة، ضمن حملة ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا ” التي تهدف إلى محاربة البدع والخرافات من بعض المعتمرين.

يُذكر أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر امتثال المعتمرين لبعض البدع والخرافات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي