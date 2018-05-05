الضمان الصحي يدعم 10 مليون مستفيد بـ500 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، عن موعد بدء العمل بالوثيقة الموحدة المعدلة والتي تتضمن عدد من المزايا للمرة الأولى.

وأوضح المجلس أنه سيتم بدء العمل بالوثيقة في أول يوليو المقبل، على أن تتضمن تغطية جراحات السمنة المفرطة عن طريق التكميم بحد أقصى 20 ألف ريال.

كما تتضمن الوثيقة زيادة تغطية تكاليف علاجات صمامات القلب المكتسبة بحد أقصى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى المنافع الإضافية لمعالجة أمراض الأسنان واللثة والحالات النفسية غير الحادة.

وتغطي المنافع الإضافية أيضًا المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا، وبرنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة وحليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه لأسباب طبية.

كما جاء تقدير حد منفعة الحمل والولادة سواء طبيعية أو قصيرية في الوثيقة بـ15 ألف ريال، حيث تهدف الوثيقة إلى دعم الخدمات المقدمة لأكثر من 10 ملايين مستفيد من السعوديين والوافدين بحد أعلى 500 ألف ريال.

وأشار المجلس إلى عدم وجود حد معين لعمر العامل المؤمن عليه أو زوجاته، لافته إلى أن شركة التأمين هي التي تحدد القسط على أسس فنية منها العمر والجنسية والتاريخ المرضي.