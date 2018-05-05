تمهيدا للخصخصة.. ” الصحة ” تعتزم ربط مراكز الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة

حمودى العنزي(صدى):

تعتزم وزارة الصحة على ربط جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات العامة والمتخصصة التابعة لها في جميع المناطق والمحافظات بالمملكة؛ وذلك لتجهيزها لبدء برامج الخصخصة.

وتنعكس هذه الخطوة المتمثلة ضمن الخطط اللازمة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق، على تقديم خدمات الرعاية الصحية المثالية للمستفيدين.

وأوضحت مصادر أن صحة الرياض اكملت الخطة الخاصة بها لربط جميع المراكز الصحية الأولية بالمستشفيات، حيث تم خلالها توزيع الرياض إلى 6 قطاعات.

واشتملت خطة ” صحة الرياض ” على إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الصحية التي تعمل بالمراكز الصحية؛ للعمل في أقسام المستشفيات المختلفة وإعادتهم بعد التدريب إلى مراكزهم، كما تم التنسيق بين إدارات المستشفيات والمراكز لعمل جدولة مناوبة بنظام الـ24 ساعة.