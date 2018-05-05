4 آلاف شخص في حفل محمد عبده ورابح صقر بالجوهرة

نورة الشهري (صدى):

شهد الحفل الغنائي لنجما الأغنية السعودية فنان العرب محمد عبده ورابح صقر، مساء أمس الجمعة، حضورًا جماهيرًا استثنائي.

وحضر الحفل المقام على مسرح الصالة المغلقة لملعب الملك عبدالله ” الجوهرة ” بجدة، ما يقرب من 4 آلاف شخص من النساء والرجال والشباب.

وقدم النجمان في الحفل الذي يعد أول حفل عائلي في المملكة، نخبة من أجمل أغنياتهم وسط تفاعل كبير من الجماهير على مدار 4 ساعات متواصلة.

اقرأ أيضًا