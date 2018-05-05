4 آلاف شخص في حفل محمد عبده ورابح صقر بالجوهرة
شهد الحفل الغنائي لنجما الأغنية السعودية فنان العرب محمد عبده ورابح صقر، مساء أمس الجمعة، حضورًا جماهيرًا استثنائي.
وحضر الحفل المقام على مسرح الصالة المغلقة لملعب الملك عبدالله ” الجوهرة ” بجدة، ما يقرب من 4 آلاف شخص من النساء والرجال والشباب.
وقدم النجمان في الحفل الذي يعد أول حفل عائلي في المملكة، نخبة من أجمل أغنياتهم وسط تفاعل كبير من الجماهير على مدار 4 ساعات متواصلة.
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