الشعب السعودي يحذر أعداء الوطن: كل من عادانا أذلة الله

علي القحطاني (صدى):

” الوطن.. خط أحمر “.. هكذا حذر أبناء الشعب السعودي أعداء الوطن وكل من يتربص بالمملكة حاملة راية الإسلام وكلمة التوحيد ” لا إله إلا الله “.

ودشن أبناء الشعب السعودي وسم ” #كلمهلاعداءالسعوديه ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، موجهين رسالة تحذير شديدة اللجهة لأعداء المملكة.

وأكد أحد المواطنين المغردين أن كلمة التوحيد على علم المملكة لم تك أبدًا مجرد شعار، بينما هي قيمة خالدة ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المملكة.

وقال ” خالد “: ” نقولها وبكل لُغات العالم: ( إرقد وآمن ياوطن التوحيد والعز والسلام، فدونك – بعد حفظ الله – رقابنا وأرواحنا ودمائنا وما نملك ) .. “.

وأكد ” محمد ” على شدة حب شعبه للوطن الكريم، قائلًا ” لوعلم أعداء الدين والوطن حجم عشق السعودي لهذه الأرض الطاهرة لما أجهدوا أنفسهم بمحاولاتهم البائسة “.

بينما وجه ” ماجد ” رسالة إلى المتربصين بالوطن، مغردًا ” كل من عادانا أذله الله .. فاعتبر واعتدل … “، وأَضافت أخرى ” كل من يعادي السعودية يسقط وينتهي “.

كما قال آخر ” المملكة العربية السعودية قلب الإسلام وحاملة لواء أهل السنة والجماعة لها أصدقاء وأعداء لكن الأسواء مع الأسف هو عندما نجد من بين الأعداء أفراد أو دول عربية و إسلامية تعادي قيادة وقلب الوطن الإسلامي والعربي = أرض الخير المملكة العربية السعودية الغالية “.