مليشيا الحوثي في قبضة التحالف والمقاومة اليمنية..وتوسيع لمحاور القتال

فهمى محمد(صدى):

تواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف والتربص بعناصر مليشيا الحوثي الإيرنية في مختلف المناطق اليمنية والجبهات القتالية الواقعة تحت سيطرتهم، مستمرة في تضييق الخناق عليهم.

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين في منطقة العريش بمديرية موزع ومفرق المرير بمديرية جبل راس، ما أسفر عن مصرع العديد من الحوثيين و تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

وتقدم الآلاف من عناصر المقاومة اليمنية على عدة محاور بالساحل الغربي، بالتزامن مع توسيع محاور القتال مع المليشيا الإرهابية وقطع طرق إمدادهم من مفرق المخا-البرح.

وكشف مصدر بالمقاومة اليمنية أنه يتم الاستعداد لمعركة تحرير ما تبقى من مديريات الساحل الغربي الخاضغة لسيطرة الحوثيين، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن.