موظفون يتوسلون مديرهم لصفعهم على وجوههم
كشفت شركة عقارية صينية عن مطلب غريب وغير متوقع من موظفيها؛ رغبة منهم في تحسين آدائهم في العمل وبذل المزيد من الجهد.
وأكدت الشركة التي تم توثيق كلامها بمقطع فيديو، أن فريق من موظفيها طالبوا مديرهم أن يصفعهم على وجوههم كعقاب لأنهم يرون عدم بذلهم ما يكفي من الجهد في العمل.
وظهر في مقطع الفيديو المدير يصفع 6 موظفين على وجوههم بعد طلبهم الغريب، وسط انتقادات واسعة وعنيفة في الصين.
كما أشارت الشركة إلى أن المدير تناقش في البداية مع الموظفين، وثبت تقصيرهم في العمل وعند سؤالهم عن العقوبة المناسبة لهم، فؤجي بهذا الطلب الغريب ورفض تنفيذه في البداية ولكنه قام بصفعهم بعد أن توسلوا لهم لتنفيذ العقوبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46641 ] نشر منذ 2 ساعتين
المثل قال // كل ( صفعه ) بتعليمه ,,
,, يمكن يبون يتعلمون ..
,, او يبون بركاته ، قدس الله سره .. اذا هم من النوع اللي على بالي ,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه قدس سره وروحي له الفداء !
هذه نهاية ألحياة المادية التي هي اقرب للعبودية والإنسان الجسد فقط والآلة بحجة تقديس العمل والتي الكثير من بني جلدتنا ان يوصلنا اليها . متناسين تماما الجانب الروحي والمشاعر الإنسانية . البعيدة عن االبهيمية الحيوانية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46641 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصباح الخير والبركه والشفاء والسعاده على اخي زطني الحبيب ,,
,, سعدت والله برؤية تعليقك هذا الصباح ,, اسعد الله صباحك فيما يسرك ويبهج اساريرك ,, ياهلا ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46641 ] نشر منذ 2 ساعتين
… وطني الحبيب ,, ^^
.. عذراً على الخطأ المطبعي ..
abu ammar[ عدد التعليقات: 16792 ] نشر منذ 2 ساعتين
صفعه وحده احسن من انهاء خدماتهم