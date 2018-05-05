موظفون يتوسلون مديرهم لصفعهم على وجوههم

بكين(صدى):

كشفت شركة عقارية صينية عن مطلب غريب وغير متوقع من موظفيها؛ رغبة منهم في تحسين آدائهم في العمل وبذل المزيد من الجهد.

وأكدت الشركة التي تم توثيق كلامها بمقطع فيديو، أن فريق من موظفيها طالبوا مديرهم أن يصفعهم على وجوههم كعقاب لأنهم يرون عدم بذلهم ما يكفي من الجهد في العمل.

وظهر في مقطع الفيديو المدير يصفع 6 موظفين على وجوههم بعد طلبهم الغريب، وسط انتقادات واسعة وعنيفة في الصين.

كما أشارت الشركة إلى أن المدير تناقش في البداية مع الموظفين، وثبت تقصيرهم في العمل وعند سؤالهم عن العقوبة المناسبة لهم، فؤجي بهذا الطلب الغريب ورفض تنفيذه في البداية ولكنه قام بصفعهم بعد أن توسلوا لهم لتنفيذ العقوبة.