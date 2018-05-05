بالفيديو.. محمد عبده يوجه رسالة حماسية لجمهور حفل ” الجوهرة “

نورة الشهري(صدى):

حظى حفل الفنان محمد عبده، مساء أمس الجمعة، على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة ” بجدة على استقبال مميز وحضور جماهيري كثيف.

وتفاعل فنان العرب مع الحضور المذهل للجماهير، معبرًا عن مدى سعادته وحماسه بهذا الحفل الرائع وحضور الجمهور السعودي المميز.

ووجه محمد عبده رسالة حماسية للجمهور بعد صعوده على المسرح، قائلًا ” قد إيش التجربة جميلة، وقد إيش نكون احنا أجمل من الفرصة، وقد إيش نبيض وجوهنا أمام من أعطانا الفرصة.. من أعطانا الفرصة وجوههم بيضا وقلوبهم بيضا “.

وعن مشاركة الشباب في الحفل وطريقة تعامله معه، أكد فنان العرب أن الشباب دائمًا متقدمين، قائلًا ” الشباب في تجربتهم، سواء في حضورهم ومشاركتهم بالمناسبات.. الشباب سيخرج لكم الورد وسيكونوا أول راعين لكم “.

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