” ترامب ” يتخلى عن النبرة العنيفة.. ويؤكد: الضعف سيؤدي لحرب نووية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تخليه عن النبرة العنيفة والتخفيف من حدة تصريحاته تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي وصفه سابقًا بـ” رجل الصواريخ الصغير “.

وأكد ” ترامب ” خلال المؤتمر السنوي الـ147 للجمعية القومية الأمريكية للأسلحة النارية، أن التوقعات التي ظهرت خلال الفترة الماضية حول اندلاع حرب نووية على خلفية قضية كوريا الشمالية، غير صحيحة، مؤكدًا أن الضعف هو ما سيؤدي إلى حرب نووية.

وقال ” إن أحداثا رائعة تجري حاليا في قضية كوريا الشمالية، هل تتذكرون كيف قال البعض: ستكون هناك حرب نووية، سنواجه حربا نووية! لا، هذا غير صحيح. هل تعلمون ماذا سيؤدي إلى اندلاع حرب نووية؟ الضعف، إبداء الضعف، هذا ما سيؤدي إلى حرب نووية! “.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أن واشنطن وبيونج يانج حددتا موعد ومكان القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية.