  • السبت 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مدة توقف الدوري السعودي خلال كأس آسيا 2019

مدة توقف الدوري السعودي خلال كأس آسيا 2019

مدة توقف الدوري السعودي خلال كأس آسيا 2019
نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مدة توقف الدوري السعودي خلال إقامة بطولة كأس آسيا 2019 التي ستستمر لمدة 25 يومًا من 5 يناير وحتى الأول من فبراير.

وأوضحت المصادر أنه بناءً على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” سيتم توقف الدوري قبل وأثناء إقامة البطولة، على أن يتوقف قبل البدء بأسبوعين استعدادًا للمشاركة وخلال مدة البطولة.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا ستقام في الإمارات على أن تبدأ في الخامس من يناير 2019 وتستمر حتى الأول من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا بنظام تأهل أفضل ثلاثة ثوالث للدور الثاني لأول مرة.

اقرأ أيضًا:

قرعة كأس آسيا.. الأخضر مع قطر في المجموعة الخامسة


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17241 ] نشر منذ 32 دقيقة

كثر توقفاتكم خلو الدوري سمته وحده وكاس اسياء سمته وحده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *