مدة توقف الدوري السعودي خلال كأس آسيا 2019

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مدة توقف الدوري السعودي خلال إقامة بطولة كأس آسيا 2019 التي ستستمر لمدة 25 يومًا من 5 يناير وحتى الأول من فبراير.

وأوضحت المصادر أنه بناءً على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” سيتم توقف الدوري قبل وأثناء إقامة البطولة، على أن يتوقف قبل البدء بأسبوعين استعدادًا للمشاركة وخلال مدة البطولة.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا ستقام في الإمارات على أن تبدأ في الخامس من يناير 2019 وتستمر حتى الأول من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا بنظام تأهل أفضل ثلاثة ثوالث للدور الثاني لأول مرة.

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