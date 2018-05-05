بعد إيقاف التعليم الموازي.. ترقب وانتظار لبرامج الدراسات العليا المدفوعة

علي القحطاني (صدى):

صدرت، أمس الجمعة، توجيهات عليا بإيقاف برامج التعليم الموازي وعدم استقبال أي طلبات جديدة على أن يستكمل الطلاب القدامى برامجهم.

ويترقب الطلاب الراغبون في إكمال الدراسات العليا بعد هذا القرار، إفصاح الجامعات عن برامجها للدراسات العليا المدفوعة التي تضمنتها التوجيهات؛ لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وتتمثل برامج الدراسات العليا المدفوعة في تقديم الجامعات برامج مدفوعة بديلة للتعليم الموازي برسوم دراسية تُحصل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

يُذكر أن التوجيهات العليا تضمنت تشكيل لجنة من وزارتي التعليم والمالية والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقًا على برنامج التعليم الموازي في الجامعات ووضع الآلية المناسبة لتسديد تلك المستحقات.

كما نص التوجيه على أن تُعيد الجامعات رسوم الدراسة التي تقاضتها من الطلاب بناءً على الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها، إويقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والانتساب في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائيًّا عدا الجامعة السعودية الإلكترونية.

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