بالفيديو.. الرجل الحديدي يحلق في سماء دبي

ابوظبي(صدى):

أثار المهندس البريطاني ريتشارد براونينغ المعروف باسم ” الرجل الحديدي ” ، ضجة واسعة في دبي عقب انطلاقه طائرا ببزته الحديدية في سماء دبي .

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات الذي انطلق في مدينة دبي ، حيث ” الرجل الحديدي ” بزته التي ابتكرها بنفسه، عندما حلق بها في إحدى ساحات مدينة دبي، حيث يمكن التحليق في وضع رأسي، ويتم التحكم باتجاه الطيران وبالسرعة باستخدام اليدين.

وتشبه البزة شكل الطائرات النفاثة، وهي مجهزة بأربعة أزواج من المحركات التوربينية ومعدات استشعار وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

يٌشار إلى أن ريتشارد صنع بزة الطيران ودخل بفضلها عام 2017 موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما حلق بها فوق بحيرة بسرعة تخطت 32 كيلومترا في الساعة.