الاتصالات تعلن توفير 23 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توفير عدد من الوظائف المشمولة شملت 23 وظيفة للجنسين.

ودعت الوزارة، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للوظائف، إلى الدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط من هنـــا .

وشملت الوظائف المرتبة الرابعة 4 وظائف للرجال ووظيفة واحدة للنساء والمرتبة الخامسة 4 وظائف للرجال و4 للنساء والمرتبة السادسة 5 وظائف للرجال و5 للنساء.

وأوضحت أن التقديم للرجال سيكون يوم 20/8 وحتى 22 /8 من العام الهجري الجاري، والناسء سيكون من 23/8 وحتى 25 /8 من نفس العام.

ونبهت على المتقدمين، اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أواستفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

وبيَّنت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وكذلك أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة.

وقالت إن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة .

وأوضحت أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت؛ لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.