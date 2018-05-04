مواطن يعثر على ” صرصور ” في وجبة بمطعم بحائل

علي العنزي(صدى):

عثر أحد المواطنين على صرصو في وجبة عشاء، أثنار تناولها في مطعة بصناعية مدينة حائل.

وأوضح المواطن، أنه فوجئ بوجود صرصور في الوجبة، متسائلاً عن أسباب الإهمال في الرقابة المسبقة على المطعم المذكور.

وأشار إلى أنه اتصل بالجهات المختصة التي حضرت إلى مطعم.

وطالب بالعمل على إيجاد جولات رقابية مكثفة على ما يحدث داخل المطاعم، مهما كانت سمعتها.