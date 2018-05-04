مواطن يعثر على ” صرصور ” في وجبة بمطعم بحائل
عثر أحد المواطنين على صرصو في وجبة عشاء، أثنار تناولها في مطعة بصناعية مدينة حائل.
وأوضح المواطن، أنه فوجئ بوجود صرصور في الوجبة، متسائلاً عن أسباب الإهمال في الرقابة المسبقة على المطعم المذكور.
وأشار إلى أنه اتصل بالجهات المختصة التي حضرت إلى مطعم.
وطالب بالعمل على إيجاد جولات رقابية مكثفة على ما يحدث داخل المطاعم، مهما كانت سمعتها.
صقر🦅[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 38 دقيقة
إرميه وكمل أكلك مافيها شي الصرصور حيوان أليف😂😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 36 دقيقة
كيف هذا الاستهتار بصحة البشر
فيصل[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 35 دقيقة
صدقت اخي صقر هههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياليت يكون فيه حكم شديد عليهم لا نها تتعلق بصحة الا نسسان وموت وحياه لما ذا للا يكون كا القتل عمدا الا ن يقفل المطعم 24 ساعه اذا لم يكن لديه واسطه ويعمل المطعم عادى وشوف التستر حتى اسم المطعم لا يذكرونه لما ذا الدعوا خربانه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10342 ] نشر منذ 23 دقيقة
حبيب إقليبي صقر🦅 .💚.
.
طــــــــيب عشـــاك ألليـــله عنـــــــدي .
.
إمـرقـة صـراصير مَــع أبـو بِشـير مَـع رز بدون تَميـــس يمكِن يطلع بــــــــــوه مسـامــــير .
.
ههههههههههههههههههههه.😋😋😋😅😄😂😁.ههههههههههههههههههههه.