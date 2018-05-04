بالصور.. جثث الحوثيين منتشرة في صحراء ” ميدي ” اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة، لصحراء جبهة ميدي الواقعة في محافظة حجة اليمنية، العشرات من الجثث المتحللة.

ويبدو أن تلك الصور، لعناصر حوثية تركتها المليشيا الإيرانية، و فرّت هاربة من أيدي الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتقوم المليشيا الإيرانية، بالتغرير بهذه العناصر وتجنيدهم للحرب في صفوفها.

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، كانت قد أعلنت في الشهر الماضي أن مدينة ميدي الساحلية باتت ” محررة بشكل كامل ” ، من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية.