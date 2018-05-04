بالفيديو.. لحظات هبوط طائرة كادت أن تتسبب في أكبر كارثة بتاريخ الطيران

كاليفورنيا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظات هبوط طائرة في مكان خاطئ بمطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كادت أن تتسبب في أكبر كارثة في تاريخ الطيران المدني.

أوضح المقطع، الذي نشره المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، طائرة مدنية من طراز ” إيه 320 ” ، كانت أثناء هبوطها في المطار، وذلك في يوليو الماضي.

وأشارت السلطات، إلى أن الطيارة كان متجهاً إلى مدرج كان مزدحماً بالطائرات المستعدة للإقلاع، إلا أنه تم تنبيهه في اللحظات الأخيرة، وصعد بالطائرة مجدداً إلى ارتفاع 17 متراً، وهبط في المكان المخصص.

وقال المجلس، إن رد فعل الطيار السريعة أنقذت حياة ألف شخص، كانوا على متن طائرته، وكذلك 3 طائرات أخرى كانت بصدد الإقلاع من أرض المطار.