خلال 3 أيام.. 38 مخالفة في زيارات مفاجئة لـ ” نسائي عمل ينبع “

عادل الحربي(صدى):

أجرى القسم النسوي لفرع وزارة العمل بمحافظة ينبع، عدداً من الزيارات التفتيشية المفاجئة على مدار 3 أيام متتالية، وفي أوقات مختلفة.

ونفذ الفرع، زيارات لـ48 منشأة، نتج عنها ضبط 38 مخالفة تنوعت بين السماح للوافد بالعمل في مهن مقصورة على المواطنين، وعدم وجود السجلات والتراخيص اللازمة وكشف الحضور واتصراف العمال.

وشدَّد فرع الوزارة بينبع، على استمرار الجولات الميدانية في كافة الأوقات وطيلة أيام الأسبوع؛ وذلك للتأكد من الالتزام بنظام العمل وتطبيق التوطين .