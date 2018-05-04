المملكة تتقدم 28 مركزا في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل عالميا

سعيد العجل(صدى):

أفاد تقرير لخدمة ” سبيد تست ” بأن المملكة تقدمت 28 مركزاً في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل على مستوى العالم، بنسبة نمو تقدر بـ100% خلال عام واحد.

وخدمة ” سبيد تست ” هي خدمة ويب مجانية تقوم بتحليل أداء الإنترنت، وتأسس الموقع في عام 2006 و يقع مقرها في سياتل، واشنطن.