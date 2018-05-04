  • الجمعة 4

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المملكة تتقدم 28 مركزا في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل عالميا

المملكة تتقدم 28 مركزا في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل عالميا

المملكة تتقدم 28 مركزا في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل عالميا
سعيد العجل(صدى):

أفاد تقرير لخدمة ” سبيد تست ” بأن المملكة تقدمت 28 مركزاً في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل على مستوى العالم، بنسبة نمو تقدر بـ100% خلال عام واحد.

وخدمة ” سبيد تست ” هي خدمة ويب مجانية تقوم بتحليل أداء الإنترنت، وتأسس الموقع في عام 2006 و يقع مقرها في سياتل، واشنطن.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 1 ساعة

مصدقين
ما يحتاج تعلمونا ….ما عندنا شغله الا الاتصال بالشركه كل اسبوع منقطع النت …
الله يخلف علينا بخير

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 دقائق

قصدهم ٢٨ بعد المئة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *