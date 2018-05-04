المملكة تتقدم 28 مركزا في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل عالميا
أفاد تقرير لخدمة ” سبيد تست ” بأن المملكة تقدمت 28 مركزاً في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل على مستوى العالم، بنسبة نمو تقدر بـ100% خلال عام واحد.
وخدمة ” سبيد تست ” هي خدمة ويب مجانية تقوم بتحليل أداء الإنترنت، وتأسس الموقع في عام 2006 و يقع مقرها في سياتل، واشنطن.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 1 ساعة
مصدقين
ما يحتاج تعلمونا ….ما عندنا شغله الا الاتصال بالشركه كل اسبوع منقطع النت …
الله يخلف علينا بخير
مفلح[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 دقائق
قصدهم ٢٨ بعد المئة