” نقاء ” توفر وظائف في الرياض والدمام والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، عدد من الوظائف الصحية، لحملة شهادات الدبلوم في تخصص التمريض.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة في عيادات مكافحة التدخين التابعة للجمعية في كل من الرياض، والدمام، والأحساء.

واشترطت في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل مؤهله عن الدبلوم، وأن يكون المتقدم غير مدخن، ويفضل خبرة لا تقل عن عام.

وأشارت إلى أ نالتقديم يكون عبر إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي [email protected] ، موضحة أن آخر موعد لقبول الطلبات سيكون الخميس 15 مايو الجاري.