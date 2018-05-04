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” نقاء ” توفر وظائف في الرياض والدمام والأحساء

” نقاء ” توفر وظائف في الرياض والدمام والأحساء
فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، عدد من الوظائف الصحية، لحملة شهادات الدبلوم في تخصص التمريض.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة في عيادات مكافحة التدخين التابعة للجمعية في كل من الرياض، والدمام، والأحساء.

واشترطت في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل مؤهله عن الدبلوم، وأن يكون المتقدم غير مدخن، ويفضل خبرة لا تقل عن عام.

وأشارت إلى أ نالتقديم يكون عبر إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي [email protected] ، موضحة أن آخر موعد لقبول الطلبات سيكون الخميس 15 مايو الجاري.


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