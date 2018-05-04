تحديد مصير حميدان التركي في جلسة الثلاثاء القادم
حدَّدت السلطات القضائية في أمريكا، جلسة جديدة لمناقشة إمكانية منح السجين السعودي حميدان التركي، إفراجاً وفقاً لبعض الشروط.
وأوضح تركي التركي، نجل السجين، ان الجلسة تم تحديدها يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أنها ستحدد ما سيتم الإفراج عن والده أو سيتم تأجيلها من جديد، أو سيتم رفض الطلب ويقضي حياته في السجن.
عبدالله[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 41 دقيقة
الرجل محكوم عليه ب ٢٨ سنه منذ ٢٠٠٤. يعني مر عليه ١٤ سنه وكل سنتين يحق للسجين تقديم التماس افراج اذا طرأ دليل جديد او خطأ في المحاكمه. وهذا ما كان يفعله كل سنتين منذ احتجازه.
هم يطلبوا منه الاعتراف انه مذنب في قضية الخادمه التي كانت تعمل عنده لكي ينظروا في العفو عنه. واعتقد ان المحامين اخبروه ان هذه مغامره لانه لا يوجد وعد قاطع بالافراج وانما وعد بالنظر في العفو بجديه وهذا لا يكفي، وثانيا اذا اقر انه مذنب فلا يحق له نظاما التظلم وتقديم اي التماس مجددا.