تحديد مصير حميدان التركي في جلسة الثلاثاء القادم

واشنطن(صدى):

حدَّدت السلطات القضائية في أمريكا، جلسة جديدة لمناقشة إمكانية منح السجين السعودي حميدان التركي، إفراجاً وفقاً لبعض الشروط.

وأوضح تركي التركي، نجل السجين، ان الجلسة تم تحديدها يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أنها ستحدد ما سيتم الإفراج عن والده أو سيتم تأجيلها من جديد، أو سيتم رفض الطلب ويقضي حياته في السجن.