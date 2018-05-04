فيديو طريف لسمير غانم برفقة ابنتاه إيمي ودنيا

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم ، فيديو طريف لهما وبرفقتهما والدها الفنان الكبير سمير غانم ، وهم يرقصون فيه بطريقة كوميدية .

وظهرت إيمي وشقيقتها وهما تغنيان وترقصان بطريقة كوميدية على أغنية ” Scooby Doo PaPa ” ، ليظهر بعدها والدهما النجم سمير غانم بعد لفظهما لكلمة “بابا”، وبدا عليه علامات التعب والتقدم في العمر، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت به في الفترة السابقة.

وأثار ظهور غانم ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أثنوا على طرافته وعلاقته المميزة والخاصة مع ابنتيه .