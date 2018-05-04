طقس غد.. استمرار هطول الأمطار و درجات الحرارة المتوقعة

علي العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على أنحاء المملكة.

وتوقعت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت استمرار هطولها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة: