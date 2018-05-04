بالفيديو.. مرابطون يزيحون صخرة تحصن خلفها الإرهابيين
أظهر مقطع فيديو، أبطال الحد الجنوبي وهم يقومون بإزاحة أحد الصخور التي كان يتحصن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح المقطع، محاولة المرابطين لإزاحة الصخر بعد أن هرب وطرد المليشيا الإيرانية، حيث كانوا من خلفها يستهدفون الجنود، وبالفعل نجحوا في إزاحتها.
الابطال يقومون بازاحة احدى الصخور من موقعها بعد طرد وهرب خنازير المليشيات حيث كان يتحصن خلفها عناصرهم لاستهداف ابطالنا اثناء التقدم
اللهم زد ابطالنا قوتاً مع قوتهم وامددهم بملائكةً من عندك pic.twitter.com/bN2tIQoKoZ
— الحد الجنوبي نيوز (@alhadaljnobnewz) ٤ مايو ٢٠١٨
الحربي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
قولوا الله يارجاااال الله يعطيكم العافيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46622 ] نشر منذ 56 دقيقة
كفو يا ابطال ,,,
,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 9 دقائق
عاش يا رجالنا الابطال
الله ينصركم