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بالفيديو.. مرابطون يزيحون صخرة تحصن خلفها الإرهابيين

بالفيديو.. مرابطون يزيحون صخرة تحصن خلفها الإرهابيين
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أبطال الحد الجنوبي وهم يقومون بإزاحة أحد الصخور التي كان يتحصن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المقطع، محاولة المرابطين لإزاحة الصخر بعد أن هرب وطرد المليشيا الإيرانية، حيث كانوا من خلفها يستهدفون الجنود، وبالفعل نجحوا في إزاحتها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

قولوا الله يارجاااال الله يعطيكم العافيه

[ عدد التعليقات: 46622 ] نشر منذ 56 دقيقة

كفو يا ابطال ,,,

,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 9 دقائق

عاش يا رجالنا الابطال
الله ينصركم

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