بالفيديو.. مرابطون يزيحون صخرة تحصن خلفها الإرهابيين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أبطال الحد الجنوبي وهم يقومون بإزاحة أحد الصخور التي كان يتحصن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المقطع، محاولة المرابطين لإزاحة الصخر بعد أن هرب وطرد المليشيا الإيرانية، حيث كانوا من خلفها يستهدفون الجنود، وبالفعل نجحوا في إزاحتها.