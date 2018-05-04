” stories ” الواتساب ترعب التطبيقات الأخرى

حمود العنزي (صدى):

حقَّقت الميزة الجديدة التي أطلقها ” واتساب ” في آخر تحديث له ” stories ” ، أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ التطبيق، ما جعله يهز عرش التطبيقات الأخرى.

وتُمكن هذه الخاصية، المستخدمين من نشر القصص المصورة الخاصة بهم كعدد من التطبيقات المشابهة، وبالفعل تفاعل ملايين المستخدمين مع الميزة الجديدة، حتى أصبح 450 مليون مستخدم يستخحدموها بشكل يومي منذ إطلاقها.

ونجحت التقنية الجديدة، في هز عرش تطبيقات تمتلك تقنية مشابهة، مثل ” انستجرام، سناب شات ” ، فيستخدم 300 مليون مستخدم فقط الميزة في انستجرام، بينمت 191 مليون مستخدم في سناب شات.