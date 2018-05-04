حيل يقوم بها الرجل للايقاع بالمرأة
قال أخصائي في العلاقات الاجتماعية ، أنه في كثير من الاحيان يلجأ الى الحيل المتقنة التي تجعله محط أنظارها ومصدر اهتمامها بالدرجة الاولى.
لذلك سواء كان حب الرجل صادقاً أو هدفه فقط التقرب منك لينال قلبك، تعرفي على العديد من الحيل التي قد يقوم بها الرجل للايقاع بك.
التقرّب كصديق
من الحيل الاساسية التي يتّبعها الرجل هي الظهور بمظهر بريء من خلال كثرة الاحاديث التي تدور بينه وبينك عن الصداقة. فيحاول قدر المستطاع كسر هذا الحاجز معك من خلال التقرب منك والاستماع الى مشاكلك وهمومك محاولاً مساعدتك كصديق، الى أن تتطوّر العلاقة بينكما وتعتادين على وجوده في حياتك.
إظهار الثقافة
يحاول معظم الرجل خصوصاً في اللقاء الاول إظهار الثقافة من خلال الاحاديث والمعلومات التي يتحدث بها أمامك، خصوصاً اذا كان مدركاً طبيعة عملك جيداً. فهو قادر على جمع المعلومات والاطلاع على كافة جوانب مهنتك لكي يجذبك اليه من خلال أحاديثه وكلامه الواثق والمطّلع.
الكلام المعسول
من أشد الأسلحة التي يتسلّح بها الرجل للحصول على قلب المرأة، كلمات الحب والشوق. فلا يهمل إظهار حبّه للشعر وللقصائد الرومنسية التي تجعلك تتأثرين به وبكلماته. هذه الحيلة يتبعها العديد من الرجال للايقاع بالمرأة بأسرع وقت ممكن.
ملابس أنيقة
في العادة تنجذب المرأة الى أناقة الرجل وهذا ما يجعله يهتم بمظهره لكي يلفت نظرك أكثر وأكثر بهذه الاناقة والجمال. بهذه الطريقة يستطيع الايقاع بك لكي تصدّقي أقواويله وتبدين اعجابك المباشر بذوقه وحتى بعطره.
حيلة البكاء العاطفي
إن دموع الرجل تجذب المرأة وتجده عاطفياً ومعبراً عن مشاعره، ومتأثراً بدموعها عندما تخبره عن الامور الحياتية المؤلمة التي تعيشها. فهذه الدموع هي من الحيل التي يقوم بها الرجل للايقاع بك واستغلالك عندما يشاء لأنها في أغلب الاحيان تكون مجرد أحاسيس فارغة من العواطف.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9709 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
واغبهم يبدا بصفات الشاب المثالي
واللي يخاف من ربه
وتلاقيه مايهب ركعة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8692 ] نشر منذ 2 ساعتين
دموعهم صعبه الصراحه☺انا لاشفتهم باالمسلسلات يبكون ابكي معهم☺😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9709 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل جدتي صايرة ههههه
وتخاصم على صاحب الدور الظالم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8692 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه☺😁