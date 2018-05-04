حيل يقوم بها الرجل للايقاع بالمرأة

نورة الشهري (صدى):

قال أخصائي في العلاقات الاجتماعية ، أنه في كثير من الاحيان يلجأ الى الحيل المتقنة التي تجعله محط ‏أنظارها ومصدر اهتمامها بالدرجة الاولى.

لذلك سواء كان حب الرجل صادقاً أو هدفه فقط التقرب منك ‏لينال قلبك، تعرفي على العديد من الحيل التي قد يقوم بها الرجل للايقاع بك.‏

التقرّب كصديق

من الحيل الاساسية التي يتّبعها الرجل هي الظهور بمظهر بريء من خلال كثرة الاحاديث التي تدور بينه ‏وبينك عن الصداقة. فيحاول قدر المستطاع كسر هذا الحاجز معك من خلال التقرب منك والاستماع الى ‏مشاكلك وهمومك محاولاً مساعدتك كصديق، الى أن تتطوّر العلاقة بينكما وتعتادين على وجوده في حياتك.‏

إظهار الثقافة‎

يحاول معظم الرجل خصوصاً في اللقاء الاول إظهار الثقافة من خلال الاحاديث والمعلومات التي يتحدث ‏بها أمامك، خصوصاً اذا كان مدركاً طبيعة عملك جيداً. فهو قادر على جمع المعلومات والاطلاع على كافة ‏جوانب مهنتك لكي يجذبك اليه من خلال أحاديثه وكلامه الواثق والمطّلع.‏

الكلام المعسول‎

من أشد الأسلحة التي يتسلّح بها الرجل للحصول على قلب المرأة، كلمات الحب والشوق. فلا يهمل إظهار ‏حبّه للشعر وللقصائد الرومنسية التي تجعلك تتأثرين به وبكلماته. هذه الحيلة يتبعها العديد من الرجال ‏للايقاع بالمرأة بأسرع وقت ممكن.‏

ملابس أنيقة ‏

في العادة تنجذب المرأة الى أناقة الرجل وهذا ما يجعله يهتم بمظهره لكي يلفت نظرك أكثر وأكثر بهذه ‏الاناقة والجمال. بهذه الطريقة يستطيع الايقاع بك لكي تصدّقي أقواويله وتبدين اعجابك المباشر بذوقه وحتى ‏بعطره.

حيلة البكاء العاطفي‎

إن دموع الرجل تجذب المرأة وتجده عاطفياً ومعبراً عن مشاعره، ومتأثراً بدموعها عندما تخبره عن الامور ‏الحياتية المؤلمة التي تعيشها. فهذه الدموع هي من الحيل التي يقوم بها الرجل للايقاع بك واستغلالك عندما ‏يشاء لأنها في أغلب الاحيان تكون مجرد أحاسيس فارغة من العواطف.‏