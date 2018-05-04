بالفيديو.. سمكة تعود للحياة على طاولة مطعم رغم طهيها

بكين(صدى):

تسببت سمكة في إثارة الذعر بين عدد من زبائن مطعم صيني، عقب عودتها للحياة وقفزها من الطبق عقب طهيها .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمكة مفلطحة في طبق تبدو أنها مطهية مع صلصة الصويا والخضراوات قبل أن تفاجئ الجميع بقفزها على الطاولة.

ويمكن رؤية اثنين من الرجال يقفزان من مقاعدهما عندما شاهدا السمكة تعود إلى الحياة.

وكشف خبراء في التغذية أن الحركة ترجع إلى تفاعل كيميائي يحفز الأنسجة العضلية للأسماك، مُشيرين إلى أن دماغ السمكة ميت، لكن معظم أنسجتها حية، ويمكن أن يؤدي إضافة الملح أو صلصة الصويا إلى تقلص العضلات ما يتسبب في انقباض العضلات.