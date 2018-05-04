بالفيديو.. سمكة تعود للحياة على طاولة مطعم رغم طهيها
تسببت سمكة في إثارة الذعر بين عدد من زبائن مطعم صيني، عقب عودتها للحياة وقفزها من الطبق عقب طهيها .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمكة مفلطحة في طبق تبدو أنها مطهية مع صلصة الصويا والخضراوات قبل أن تفاجئ الجميع بقفزها على الطاولة.
ويمكن رؤية اثنين من الرجال يقفزان من مقاعدهما عندما شاهدا السمكة تعود إلى الحياة.
وكشف خبراء في التغذية أن الحركة ترجع إلى تفاعل كيميائي يحفز الأنسجة العضلية للأسماك، مُشيرين إلى أن دماغ السمكة ميت، لكن معظم أنسجتها حية، ويمكن أن يؤدي إضافة الملح أو صلصة الصويا إلى تقلص العضلات ما يتسبب في انقباض العضلات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46619 ] نشر منذ 32 دقيقة
اعلينا من كثر التبريرات ,,
,, هذولا طبخوها وهي حيه ، او باالاصح غمسوها في زيت مغلي جداً واستوى المغموس والراس لم تصبه حراره كافيه ويقدم والسمكه في الرمق الاخير ,,
,, وهذه ليس الاولى فكم شفنا من حيوانات واسماك ، يقدموها للزبائن وهي في الرمق الاخير من الحياة ,,
,, وما التبرير اعلاه ، إلا لتجنب كلام هيئة الرفق باالحيوان ، بعد انتشار الفيديو ,,
,, علماً كما ذكرنا ليست الأولى من نوعها ,,