بالفيديو.. إزالة منزل بمكة.. صاحبه: لم يتم إنذاري مسبقا والبلدية تدافع

نايف السالم(صدى):

أكد المواطن سامي مستنطق، الذي تم إزالة منزله من قبل لجنة إزالة التعديات بأمانة مكة المكرمة، أن البلدية لم تنذره مسبقاً بقرار الإزالة.

وأوضح المواطن، خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على روتانا خليجية، أنه فوجئ يوم الخميس الماضي بفريق الهدم الذي لم يعطه حتى فرصة لإخراج أثاثه ومتعلقات أفراد أسرته، قبل تنفيذ الإزالة.

من جانبه، دافع المتحدث السمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، عن قرار الإزالة، مبينًا أن العملية تمت بشكل نظامي وبموجب قرار رسمي من الإمارة.

وأوضح ” زيتوني ” ، أن المواطن أنشأ المنزل على أرض غير مملوكة له، بينما قطعة أرض مجاورة هي التي مملوكة له، مؤكداً حرص البلدية على حقوق وممتلكات المواطنين.

كما شدَّد على المواطنين بأنهم لا يمكنهم التعدي على ممتلكات الغير دون وجه حق، وموجهاً رسالة إلى المواطن بأنه إذا له حق فليلجأ إلى القضاء وسيحصل عليه حينها.