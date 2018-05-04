” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد مستقل

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عدم إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي طالما كان زوجها على قيد الحياة وغير فاقد للأهلية، إلا في حالات معينة.

وأوضح البرنامج أن هناك استثناءات يمكن من خلالها للزوجة أن تكون مستفيد رئيسي وإضافة زوجها كتابع لها، وهي أن يكون الزوج غير سعودي الجنسية.

وأشار إلى أنه يمكن تسجيل الزوج فاقد الأهلية كتابع لزوجته في البرنامج وفق عدد من الاشتراطات، لافتًا إلى أن البرنامج يتيح لرب الأسرة التسجل كمستفيد رئيسي يمكنه إضافة باقي أفراد الأسرة كتابعين له.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة تزوجت مؤخرًا، وقال البرنامج ” في حال كنتِ متزوجة من غير سعودي يمكنك إضافته كتابع وإضافة الدخل لديه عن طريق الدخول إلى حسابك، وفي حال كان الزوج سعوديًا فلا بد أن يكون هو المستفيد الرئيسي وإضافتك كتابع له ” .