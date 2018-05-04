وظائف شاغرة بشركة ” الشايع ” الدولية للتجارة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الشايع ” الدولية للتجارة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توافر عدة وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة.

وشملت المدن التي تتوفر بها تلك الوظائف، كل من: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، وتبوك، والدمام، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، وسكاكا ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير المبيعات.

– مساعد مبيعات.

– مساعد مدير متجر.

– صيدلاني.

– موظف خدمة عملاء.

– مروج مرئي.

– مدير متجر.

– مساعد مبيعات- دوام جزئي.

– مساعد أدوات تجميل.

– مدير الترويج المرئي.

وأشارت الشركة، إلى إتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 3 مايو 2018م، مبينة أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا .