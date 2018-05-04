جامعة الإمام توضح حقيقة قرار إيقاف التعليم عن بعد

عادل الحربي(صدى):

كشف أحمد الركبان المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام، أنه سيتم إصدار إيضاح، اليوم الجمعة، بشأن من يدرس في التعليم عن بُعد في ‎ الجامعة، ومستقبلهم وعلاقتهم بما صدر من تعليمات عن إيقاف البرنامج.

على جانب أخر قال مسؤول في “التعليم عن بُعد” بجامعة الملك فيصل عبر صفحته على “تويتر”، إنه قرار إيقاف الربنامج لن يشمل من هم على مقاعد الدراسة من المنتسبين؛ لافتاً إلى أنه يتعلق فقط بالمسجلين الجدد.

يجدر الإشارة إلى أنه عدد من المنتسبين، ممن يدرسون في الجامعات، وجهوا الطلبات إلى وزيرَ التعليم بالنظر في وضعهم ومستقبلهم؛ لا سيما أنهم يدفعون الرسوم، وبعضهم قد أمضى سنة أو سنتين.

الجدير بالذكر أنه انتشرت الأنباء حولو ورود توجيه من وزارة التعليم رسمياً بإيقاف برامج التعليم الموازي في الجامعات لجميع المراحل بصفة نهائية وفي جميع التخصصات بلا استثناء، وشَمِلَ هذا القرار: الدبلوم، والتجسير، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.