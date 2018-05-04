روسيا تكشف حقيقة مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي

موسكو(صدى):

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن حقيقة مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن موسكو لا تتوافر لديها أي معلومات تدل على مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي، قائلًا ” لا يمكننا التأكيد أن البغدادي قتل “.

وأشار ” سيرومولوتوف ” إلى أن خبر مقتل البغدادي ظهر نحو 10 مرات سابقًا، لذلك لا يمكن التأكيد على قتله قبل الحصول على معلومات ووقائع مؤكده.

يُذكر أنه من المتوقع مقتل أبوبكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الروسية في 28 مايو الماضي بالقرب من الرقة، ولكن البنتاجون أعلن أن البغدادي مازال على قيد الحياة.