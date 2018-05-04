بالفيديو.. ” السند ” يحذر من أموال الإجازة المرضية الوهمية.. ويؤكد: مال حرام

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الجمعة، الحاصلين على راتب إجازة مرضية لا يستحقها، مؤكده أنه مال حرام لا يجوز.

وطالب الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في برنامج ” يستفتنونك “، كل من أخذ راتبًا عن إجازة مرضية لا يستحقها بإعادتها لبيت مال المسلمين إبراءً لذمته.

وجاء تفسير ” السند ” ردًا عن حكم من يحضر إجازة مرضية غير صحيحة ويحصل على راتب عن ذلك اليوم وهو غير مريض فهل يكون هذا المال مالًا حرامًا، قائلًا ” نعم لا شك، مادام أنه غير صحيح، وأنه أخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، واستحل بذلك راتب ذلك اليوم مع أنه ليس مستحقًا لهذه الإجازة “.