بالصور.. إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث مرورية متفرقة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت ” الباحة ” اليوم الجمعه أربع حوادث مرورية متفرقة مابين تصادم وانقلاب بالمنطقة والمحافظات التابعة، ونتج عنها 7 إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لهئية الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، وردنا البلاغ في تمام الساعة 2:20 فجر الجمعه الموقع بالجرشي مفرق قريه جبر عن حادث تصادم وتم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى بالجرشي العام.

وأضاف ” الزهراني ” : ورد كذلك بلاغاً عند الساعة 2:40 فجر الجمعه مفاده وجود حادث انقلاب الموقع طريق المخواه بطاط وتم توجية ثلاث فرق اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابتين تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وتم تثبيت المصابين وتركيب المحاليل وكانت اصابتهم خطيرة ونقلها لمستشفى المخواه العام، كما وقع حادث تصادم وردنا البلاغ في تمام الساعة 5:22 فجر الجمعه ايضاً الموقع المخواه عقبة الملك فهد نفق 2 باتجاه الباحة وتم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى المخواه العام .

وأشار إلى وقوع الحادث الرابع وهو عبارة عن حادث انقلاب وردنا البلاغ في تمام الساعة 7:57صباح اليوم الجمعه الموقع معشوقة – حضرت الى مركز اسعاف معشوقه وراح ثلاث إصابات تم التعامل مع إصابتين إسعافياً ونقلها لمستشفى العقيق العام، والاصابه الثالثه اكتفى بالكشف بمتابعة القيادة الميدانية لجميع الحالات.

