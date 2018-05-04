” إميرسون الدولية ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بهذه المدن
كشفت شركة ” إميرسون الدولية ” Emerson، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة ” الخبر، الجبيل ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة- مراقبة وسلامة الصمامات.
– مدير المبيعات.
– مهندس خدمات- الأمن والشبكات.
– مهندس خدمات.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مايو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي: هنــــــا .
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