” إميرسون الدولية ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بهذه المدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” إميرسون الدولية ” Emerson، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة ” الخبر، الجبيل ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة- مراقبة وسلامة الصمامات.

– مدير المبيعات.

– مهندس خدمات- الأمن والشبكات.

– مهندس خدمات.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مايو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي: هنــــــا .