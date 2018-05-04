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” النيابة العامة ” لأولياء الأمور: توخوا الحذر مع ابنائكم خلال فترة الاختبارات

” النيابة العامة ” لأولياء الأمور: توخوا الحذر مع ابنائكم خلال فترة الاختبارات
عادل الحربي(صدى):

ناشدت النيابة العامة أولياء الأمور، بضرورة توخي الحذر تجاه أبنائهم خلال فترة الاختبارات.

وقالت النيابة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فترة الاختبارات تعد من أوقات تكوين الصداقات، والتأكد من عدم انزلاقهم في أعمال مشبوهة.

ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة ملاحظة أولادهم والتأكد من شيئين: ” الحرص على عودة أبنائهم بعد أداء الاختبارات إلى المنزل، التأكد من الأصدقاء خلال هذه الفترة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علي ابنائنا ويحفظهم يارب

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علي ابنائنا ويحفظهم يارب

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