” النيابة العامة ” لأولياء الأمور: توخوا الحذر مع ابنائكم خلال فترة الاختبارات
ناشدت النيابة العامة أولياء الأمور، بضرورة توخي الحذر تجاه أبنائهم خلال فترة الاختبارات.
وقالت النيابة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فترة الاختبارات تعد من أوقات تكوين الصداقات، والتأكد من عدم انزلاقهم في أعمال مشبوهة.
ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة ملاحظة أولادهم والتأكد من شيئين: ” الحرص على عودة أبنائهم بعد أداء الاختبارات إلى المنزل، التأكد من الأصدقاء خلال هذه الفترة ” .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علي ابنائنا ويحفظهم يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علي ابنائنا ويحفظهم يارب