رولزرويس كولينان تنجرف على الرمال والجليد والطين

برلين(صدى):

كشفت الشركة العالمية للسيارات ” رولزرويس ” عن موديل كولينان الجديد الذي يختلف عن باقي طرازات رولزرويس في قدرتها على ممارسة الانجراف على طرق مختلفة أو على تضاريس وعرة.

ويأتي الموديل الجديد كجزء من تعاون مشترك بين الشركة وناشيونال جيوجرافيك لاستخدامها في الصحراء وعادت الشركة بالسيارة من جديد لتستخدمها في رمال الصحراء والجليد والطين في أماكن مختلفة حول العالم.

ولم تعلن الشركة التفاصيل الرسمية الخاصة بالسيارة بعد, ولكنها قالت أنها تحتوي ملك المحركات وهو محرك V12 سعة 6.75 لتر بشاحنين توربينيين مستعار من موديل فانتوم. وهذا المحرك في فانتوم يولد قوة تبلغ 563 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر ويتوقع اختلاف بسيط بين فانتوم وكولينان في أرقام أداء المحرك.

وكشفت الشركة اعتماد السيارة على هيكل من الألومنيوم وتوجيه يعتمد على المحور الخلفي ودفع كلي ، وطوال مايو بجانب ابريل الماضي ستظل السيارة تجوب أنحاء العالم لتؤكد أنها تتفوق على الموديلات السابقة عليها وتجولت السيارة من المرتفعات الاسكتلندية الي الولايات المتحدة ومرت بالنمسا والشرق الأوسط في جولتها.