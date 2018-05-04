النظام القطري الخائن يتعاون مع الصهاينة لضرب الشعب الفلسطيني في مقتل

سلسبيل سعيد(صدى):

بطبيعة الحال تأتي القضية الفلسطينية على قائمة أولويات النظام القطري الفاسد؛ ولكن من منظور مختلفًا عن الدول العربية المناصرة لقضية فلسطين؛ حيث تسير دائمًا قطر وفقًا للتيار المعاكس للأشقاء.

ويولي النظام القطري الاهتمام لقضية فلسطين من حيث السعي لإحباط كافة السبل لحلها، وضمان حق الشعب الفلسطيني في أرضه، متخذه في ذلك صف العدو الصهيوني المحتل، بما يتوافق مع تحقيق مصالحها الشيطانية الخبيثة.

وبعد سقوط كافة الأقنعة القطرية منذ مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب وعلى رأسهم المملكة للدوحة، أصبح مما لا شك فيه أن النظام القطري يسعى دائمًا لتوريط المنطقة العربية في المشكلات والكوارث؛ ويضع يده في يد التنظيات المعادية للعرب.

وهذه المرة وضع تنظيم الحمدين يده في يد الصهاينة؛ لتنفيذ مخطط شيطاني جديد باستغلال تنظيم الإخوان الإرهابي على أراضي فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية وفتح سيناء المصرية لتكون دولتهم ؛ وفقًا لما نقله موقع قطريليكس المتخصص في فضح انتهاكات النظام القطري الفاسد.

وفي هذا السياق فضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس المخطط القطري الإسرائيلي؛ باستخدام الإخوان في فترة ولاية المخلوع محمد مرسي؛ لتوطين الفلسطينيين في سيناء المصرية بهدف تصفية القضية الفلسطينية للأبد على مذبح التطبيع القطري الإسرائيلي.

وكان التطبيع القطري الإسرائيلي بدأ منذ منتصف التسعينيات، حيث أطلق على مشروع توطين الفلسطينين في سيناء ” جيورا إيلاند ” ، وحصل المشروع على موافقة الدوحة.

وبدأت أذرع قطر في عملها في الخفاء للوصول إلى تنفيذ مخططها؛ عبر تعزيز الانقسام الفلسطيني من جانب، وإشغال العالم العربي بفوضى الإخوان من جانب أخر.

وفي سبيل تنفيذ مشروعها الشيطاني، قامت قطر بتمويل انقلاب حماس الإخوانية في قطاع غزة لفصلة عن الضفة الغرقثة.

ومن هنا بدأت قطر في الخطوة الأكبر وهي تصعيد جماعتها الإخوانية؛ للسيطرة على مفاصل الدول المؤثرة في هذا المشروع؛ لتستطيع في النهاية تمرير الصفقة، وهو ما حدث في مصر عندما مكنت المخلوع محمد مرسي من الدولة.

وبالتوازي مع تلك الخطوات عمقت الجزيرة القطرية علاقاتها مع الإسرائيلين حيث أصبحت منصة لهم تنقل تعليقاتهم عبر شاشتها دون خجل.

وعقب وصول ” مرسي ” للحكم في مصر عرض على محمود عباس الرئيس الفلسطيني أن يأخذ قطعة من أرض سيناء عام 2012، لأنهاء قضية فلسطين، ولكن الرئيس الفلسطيني رفض الصفقة وحطم أمال تنظيم الحمدين الإرهابي.

وفي النهاية فضح محمود عباس النظام القطري بكشفه عن الاتفاق الذي عرضه المخلوع ” مرسي ” عليه؛ ليسقط قناع جديد من أقنعة نظام قطر الإرهابي.