اليونايتد ينتقم من ليفربول بمؤازرة الريال في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

في محاولة لثأر جماهير مانشستر يونايتد مع نادي ليفربول الذي أقصاهم عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، قرر الجماهير مؤازرة ريال مدريد في نهائي البطولة، على حساب النادي الإنجليزي.

وفي المقابل أعلن جماهير برشلونة مساندة ليفربول أمام غريمهم التقليدي ريال مدريد؛ حيث تصدرت عناوين دعم النادي الإنجليزي أغلفة الصحف الكتالونية أمس الخميس.

يجدر الإشارة إلى أن الملكي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 على التوالي، في المباراة المقرر إقامتها 26 مايو الجاري.