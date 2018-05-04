بالفيديو.. ” النوفل ” يفتح النار على النصر: يتعاقدون مع أسماء مستهلكة

طلال الغامدي(صدى):

يرى الناقد الرياضي طارق النوفل إن نادي النصر لا يعالج مشاكله بطريقة سليمة، موضحًا أنه يدور في الحلقة ذاتها مهما تغيرت الإدارات ويتعاقد مع اسماء مستهلكة، في إشارة لعودة المدرب الأوروغواني كارينيو لتدريب العالمي.

وقال ” النوفل ” في برنامج ” ، إن النصر أخطأ بإعادة كارينيو للتدريب، لافتًا إلى أن المدرب التعامل معه صعب للغاية وتصرفاته غير متوقعه ومن الممكن أن يترك النادي في أي وقت مثلما فعل مع الشباب.

وفي السياق ذاته أضاف ” النوفل ” مستنكرًا طريقة التعاقد مع اللاعبين في العالمي: ” أي لاعب يتألق أمام النصر يتم التعاقد معه من قبل النادي ” ، موضحًا أن التألق في مباراة واحدة ليس كافي لاتخاذ قرار التعاقد مع اللاعبين أو المدربين.