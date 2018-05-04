استخدمي ” تفل القهوة ” بهذه الطريقة لتقشير البشرة

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في الجمال والموضة، إنه يمكن استعمال تفل القهوة أو مسحوق القهوة كمستحضر تقشير للبشرة.

ولهذا الغرض، يتم إضافة بضع قطرات من عصير الليمون وملعقة شاي من زيت طعام عضوي إلى تفل القهوة. ويمكن أيضاً إضافة السكر لزيادة تأثير التقشير.

وبعد تحضير المقشر، يتم فرك البشرة به تحت الدش بحركات دائرية وتركه لفترة قصيرة، ثم شطفه بماء فاتر.

ويعمل الكافيين على تحفيز سريان الدم ويمنح البشرة مظهراً وردياً ومشدوداً، في حين يمنحها الزيت ملمساً مخملياً.