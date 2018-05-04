الكشف عن سبب تأخر عرض برومو برنامج ” رامز تحت الصفر “

أماني الغامدي(صدى):

كشف مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة ” إم بي سي ” عن أسباب عدم عرض البرومو الخاص ببرنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد للمقالب ” رامز تحت الصفر ” ،موضحًا أنه يعود لتصويره في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف محمد عبد المتعال مدير قناة ” mbc ” مصر إن تجربة برامج رامز جلال مع ” إم بي سي ” ، ناجحة للغاية سواء في مصر أو الوطن العربي، وأنه واحدا من أبرز البرامج التي تحقق ربحا للقناة.

وفسر عبد المتعال تأخر عرض البرومو بأنه رغبة من إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.

وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته إدارة قنوات ” mbc ” مصر، للإعلان عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان 2018 .

ويَحٍل رامز جلال ضيفًا في ليلة شهر رمضان، مع الإعلامي المصري شريف عامر، من خلال برنامجه ” يحدث في مصر ” ، للإعلان عن كافة تفاصيل ما سوف يقدمه في برنامج ” رامز تحت الصفر ” ، وكذلك الكشف عن البرومو الخاص به، مثلما اعتاد أن يفعل في كل عام