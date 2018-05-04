نجم ليفربول يستفز الريال: نستطيع الفوز على أي فريق بالعالم

نواف السالم(صدى):

أكد نجم ليفربول ساديو ماني، بعد الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، على أنهم قادرين على هزيمة أي فريق بالعالم.

وقال ” ماني “: ” نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه، أستطيع قول ذلك الآن، نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم “.

وأضاف : ” سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي، سنقاتل دون خوف ونفوز في النهائي، نملك مجموعة قوية، يمكننا تسجيل الأهداف، أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه “.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الحاصل على 12 لقباً في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري.