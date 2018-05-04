قبل مسرحية الانتخابات الهزلية.. الليرة التركية تهدد عرش ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

انخفضت الليرة التركية اليوم الجمعة إلى 4.24 مقابل الدولار، مقتربة من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسته قبل يوم، بعد بيانات أظهرت صعود تضخم أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في أبريل.

كما تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق عند 4.2487 أمس الخميس؛ بعد إعلان أرقام تظهر ارتفاع التضخم لنحو 11% على أساس سنوي في أبريل.

ويأتي ذلك قبل أيام من بدء ” أردوغان ” مسرحيته الانتخابية الهزلية والديمقراطية المزيفة، وهو ما وضع الرئيس التركي في موقف حرج في ظل تراجع الليرة التركية.