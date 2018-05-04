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بالفيديو.. الفنان يوسف الجراح يبكي متأثرا خلال حفل تخرج نجله

بالفيديو.. الفنان يوسف الجراح يبكي متأثرا خلال حفل تخرج نجله
نايف السالم(صدى):

لم يستطع الإعلامي والفنان يوسف الجراح أن يمنع دموعه من الانهمار أثناء احتفاله بتخرج نجله ” طلال ” ، حيث غلبته دموعه ومشاعره الجياشة، التي كانت محل تقدير وإعجاب من الجميع.

حيث شهد مقدم البرنامج التوعوي الشهير ” الله يعطيك خيرها ” ، حفل تخريج ولده ” طلال ” الذي اقيم بجامعة رياض العلم، أمس الخميس، بمركز الملك فهد الثقافي، وذلك بحضور سمو الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، وراعي الحفل.

وعبر ” الجراح ” عن سعادته بولده قائلًا: ” أمير منطقة الرياض الله يحييك ونورت وربنا يحفظك، أنا تشرفت اليوم أن أكون بين أيديكم لألقي كلمة أولياء أمور الخريجين لكن يعلم الله أن كل الكلام راح ” ، لتخنقه دموعه وسط تصفيق وإعجاب شديد من الحضور.

وأضاف ” الجراح ” مستعيدًا ذكرياته حين دُعي لحفل توعوي بكليات الرياض لطب الأسنان: ” بينما كان ابني طلال وزملاؤه يتهيؤون للالتحاق ببعثات خارجية، زرت الكليات وهناك شاهدت روعة ودقة التنظيم للحفل الذي أشرف عليه طلاب وطالبات الكلية ” ، متابعًا: ” تخيلت في تلك اللحظات ابني طلال بينهم ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يعطيك العافيه

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