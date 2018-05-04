الرياض في قائمة أفضل 100 مدينة عام 2030

حمود العنزي(صدى):

صرح أحمد الخطيب، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس لجنة برنامج ” جودة الحياة 2020″ ، أن البرنامج يأتي استكمالاً للبرامج التنفيذية الداعمة لمحاور ” رؤية السعودية 2030 ” ، ويستهدف نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وتحسين البنية التحتية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف إدراج مدن سعودية في قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.

وأضاف الخطيب بمناسبة إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ،بأن برنامج جودة الحياة 2020 يسعى إلى تحقيق 23 هدفاً استراتيجياً، منها أربعة أهداف مباشرة، هي: تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه، وتنمية إسهام المملكة في الفنون والثقافة.

وكشف عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن البرنامج وضع 220 مبادرة لتحقيق تطلعات “2020”، منها 100 مبادرة في إطار تطوير أنماط الحياة.

وتستهدف هذه المبادرات تطوير جميع جوانب الحياة في المملكة، تعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وصولاً إلى مجتمع حيوي يحظى بخيارات واسعة تلبي مختلف احتياجاته.