بالفيديو.. سقوط مروع لعروسين في حفل زفافهما
سقط عروسان مصريان بطريقة مروعة أثناء رقصهما سلو ” slow ” ، في حفل زفافهما ما عرضهما لموقف محرج أمام المعازيم .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العريس وهو يرقص مع عروسته على إحدى الأغاني الرومانسية، وفجأة تحمس الأخير وقام بحمل زوجته وراح يدور بها حتى اختل توازنه وسقطوا بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع الحضور للاطمئنان عليهما.
أبو ركزه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله لايفتحلك هذا والله المغنجه في المشي وبعدين طول الفستان وتضييقه بالمره وطول الكعب العالي فوق الزوم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46602 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا لا مهنا خلاف ,,
,, المسأله تدريب على الخفيف ,,,,, قبل الجد وجد الجد ,,,
,, يعني بروفه ,, وخروا عنهم بس ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27843 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماشي عدالة ماشي عدالة. من شكى عليه يتشيلها خل الغزله تخرج